Des Belges s'offrent un des bijoux du marché des bureaux luxembourgeois

Alides, le bras immobilier de la famille Maes (Gand), multiplie les acquisitions long terme à l’étranger, faute de trouver chaussure à son pied en Belgique. Après le chantier naval de Gdansk l’an dernier, il vient d’acquérir le siège d’ABN-Amro au Kirchberg (Luxembourg) pour environ 50 millions d’euros.

L’encre pour parapher le contrat d’achat de l’immeuble de bureaux Espace Kennedy B n’est pas encore sèche. L’investisseur et promoteur immobilier belge Alides en est propriétaire depuis quelques minutes à peine. Et il emporte la mise au nez et à la barbe de dizaines d’autres candidats acheteurs internationaux. " Outre le prix négocié, qu’il faut pouvoir offrir rapidement, le vendeur – la banque ABN-Amro, qui occupe les murs depuis 17 ans – était sensible au fait de pouvoir identifier clairement l’acheteur et sa réputation. Parmi les nombreux candidats au rachat figuraient des intermédiaires mandatés par des fonds parfois peu identifiables. Et vu l’ambiance actuelle dans le secteur bancaire et financier luxembourgeois après la sortie des Panama Papers, pas mal d’acteurs préfèrent prévenir tout risque et être plus catholiques que le Pape en matière de transparence et de traçabilité des fonds ", commente Sophie Maes, qui dirige le groupe immobilier familial.

Investissement long terme

Vue en plein écran ©Alides Lux SARL

L’immeuble de bureaux de six étages (5.835 m²) glissé dans le portefeuille d’Alides Lux SARL est situé dans l’avenue John F. Kennedy, la rue principale qui relie le centre ville au Kirchberg, le district d’affaires considéré comme l’emplacement privilégié absolu de Luxembourg. "L’endroit est tellement prisé qu’il y a même une liste d’attente d’entreprises qui veulent y louer un bureau. Nous sommes donc convaincus du potentiel de plus-value que nous pouvons donner à cette acquisition, malgré le prix à payer. ABN-Amro programme de quitter les murs pour la fin 2018 et rejoindre les nouveaux collègues de BNP Paribas. A ce moment, nous rénoverons l’ensemble avant de le remettre sur le marché locatif. L’objectif est bien de garder cet actif en portefeuille à long terme ", explique Rikkert Leeman, director d’Alides Lux SARL.

Luxembourg versus Bruxelles

Celui-ci ajoute d’ailleurs ne pas vouloir en rester là et être très attentif aux offres sur le marché local, particulièrement porteur pour l’instant, avec une réelle demande et des perspectives claires de plus-value quant à l’activité locale. " Nous ne sommes pas les seuls Belges sur le marché, qui est très concurrentiel. Mais nous pouvons mettre en avant notre réputation irréprochable et notre capacité d’investissement. Nos lignes de décision sont très courtes. Notre portefeuille est aujourd’hui valorisé à hauteur de 400 millions d’euros, dont plus de 210 millions sur fonds propres. Et notre taux d’endettement avoisine les 45%. Cela, outre notre réputation familiale forte de plus de 125 ans d’existence, nous permet de ne pas avoir de problèmes pour financer nos nouvelles acquisitions ", détaille Sophie Maes.

Quand on lui demande pourquoi Alides, troisième plus grand investisseur privé belge en immobilier, n’investit pas chez nous, celle-ci n’y va pas par quatre chemin : " L’étranger n’est pas un objectif en soi. Mais, contrairement à d’autres promoteurs, nous voulons créer de la valeur à long terme. Et comme d’autres, nous sommes forcés de regarder vers l’étranger pour poursuivre notre expansion, faute de pouvoir le faire sur notre seuil ", explique-t-elle. " Cela devient particulièrement difficile en Belgique, où les risques sont largement supérieurs et en décrochage avec les perspectives actuellement offertes: les prix sont en déséquilibre avec les loyers et les rendements sont sous tension. Luxembourg est donc pour nous un bon spot: les prix y collent avec les rendements escomptés. La demande structurelle est soutenue et les loyers deux à trois fois supérieurs à ceux négociés à Bruxelles. Sans parler des frais connexes… Le grand gagnant du Brexit n’est pour l’instant pas Bruxelles, mais le Luxembourg. Surtout grâce à sa flexibilité. Bruxelles a un problème de compétitivité, chose sur laquelle nous devons d’urgence travailler", renchérit Rikkert Lehman.

Expansion internationale

Vue en plein écran ©Henning Larsen Architects

Pourtant, Alides investissait jusqu’il y a peu uniquement en Belgique. Mais depuis un an et demi, l’investisseur-développeur immobilier gantois, forcé de s’exporter pour faire fructifier son capital, a pris des positions de taille à deux reprises hors de son pré carré national. Au printemps 2017, en partenariat avec Revive (50/50), l’autre promoteur gantois qui monte, il a acheté les anciens chantiers navals ‘Imperial Shipyards’ à Gdańsk en Pologne, célèbres pour avoir été le lieu emblématique des meetings de Solidarność, en 1980. Sur les 20 hectares de friches industrielles à réhabiliter, un copieux projet phasé de 400.000 m² constructibles a été dessiné par les architectes du bureau danois Henning Larsen. Il prévoit de développer à terme des centaines de logements, du bureau, des commerces et au moins un hôtel. " On est parti pour au moins dix ans. Les premières demandes de permis seront encore déposées cette année, sur base du plan masse conçu par nos architectes, qui ont fait un travail merveilleux pour redessiner tout un quartier de ville en devenir (voir visuel, NDLR) ", précise Rikkert Lehman.

Alides fait partie du Groupe Maes - qui est entre les mains de la famille Maes depuis 125 ans - et est le troisième plus gros investisseur privé de notre pays. Les bâtiments du Hilton Garden Inn et du Novotel à Bruxelles, notamment, appartiennent à leur portefeuille. Le groupe dispose au total d’un portefeuille d’une valeur de presque 400 millions d’euros et de capitaux propres de plus de 210 millions d’euros.