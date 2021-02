Des mesures fiscales jugées trop timides par les principaux acteurs commerciaux

Tout sauf un plan de relance

L'Union professionnelle du secteur immobilier (UPSI) , qui a pris ce mardi matin le pouls de ses affilliés, est déjà catégorique : "C'est d'un vrai plan de relance pour le futur dont nous avons besoin. Or, la plupart des propriétaires interrogés ne rentrent tout simplement pas dans les critères pour que l'incitant fiscal proposé soit réellement efficace. En effet, ce dernier est limité à 5.000 euros par mois par contrat de bail, et à 45.000 euros par propriétaire, à condition de respecter les consignes de l'accord gouvernemental. Autrement dit, seuls les petits propriétaires particuliers rentrent dans les clous pour tirer un véritable avantage de cette mesure", analyse tout de go Pierre-Alain Franck, administrateur à l'UPSI.

On pourrait d'ailleurs taxer cet incitant fiscal de discriminatoire, tant il ne s'adresse qu'à un profil très restreint de contractants. Du côté de Comeos, la principale fédération du commerce et des services, on dit également attendre les détails effectifs de la mesure annoncée en fanfare la semaine dernière. Mais on ne cache déjà pas sa déception face à son caractère non-rétroactif alors que 55% environ des entreprises du secteur Horeca ont déjà vu leur loyer raboté, annulé ou reporté l'an dernier. "En 2020, rien n'est prévu pour les magasins restés clos durant des mois ni même pour l'horeca fermé depuis octobre dernier. Or, cela fait près d'un an que nous demandons une mesure structurelle, car le loyer est un coût important pour les commerçants, qui peut atteindre jusqu’à 20% du chiffre d’affaires dans les rues commerçantes", insiste Dominique Michel, le CEO de Comeos, qui ajoute avoir fait des propositions concrètes au gouvernement dans ce sens, en prenant exemple notamment sur la France et l’Allemagne, où l’exonération du loyer par le bailleur est solidement récompensée depuis des mois.