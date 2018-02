Des résultats annuels de transition pour Intervest

Aujourd’hui, pour faire rayonner un projet commercial urbain sur la durée, on n’a plus droit à l’erreur tant la concurrence est rude, les distances abolies et le client sélectif ou d’humeur changeante. La réussite dépend d’une adéquation totale entre contenant et contenu et d’un alliage parfait entre quatre pôles: le porteur-concepteur du projet, le décideur public local, les riverains et, bien sûr, les clients futurs.