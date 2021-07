Des résultats en hausse malgré le confinement pour Thomas & Piron

Quand on fait remarquer au patron de TP que les résultats affichés sont en porte-à-faux par rapport à tout ce qu'on a lu et entendu en matière de prévisions dans le secteur de la construction, celui-ci défend la spécificité de son groupe, dont la plupart des contrats sont passés avec des acteurs privés. Il brandit d'abord ses chiffres: "Fin 2019, on tablait encore sur un chiffre d'affaires de 680 millions d'euros. En réalisant 629 millions, on a donc limité la casse; mais en serrant les boulons et les coûts à tous les étages". Et il précise d'emblée que tous les chantiers cadrés par des marchés publics ont été bien davantage retardés chez ses concurrents.