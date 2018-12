Des surprises attendues chez Cofinimmo, selon KBC

Selon KBC Securities, Cofinimmo qui dispose d'une puissance de feu de 581 millions d'euros pourrait entrer sur un nouveau marché pour développer son pôle soins de santé et se diversifier au sein de celui-ci.

"Au cours des derniers mois, Cofinimmo a tenu sa promesse de renforcer son pôle soins de santé à 50% de ses actifs à la mi-2018, ce qui nous amène à relever nos estimations sur son expansion future" soulignent Jan Opdecam et Alexander Makar de KBC Securities .

Dans une note détaillée consacrée à l’un des plus grands groupes immobiliers de Belgique présent chez nous mais aussi en France , aux Pays-Bas et en Allemagne , les deux analystes se montrent très confiants pour son avenir.

Ils estiment que les bureaux qui représentent 34% du portefeuille total de 3,7 milliards d’euros font partie de l’ADN de la SIR et qu’ils continueront à contribuer à sa stabilité. Pour l’immobilier de soins de santé, ils s’attendent à voir un nouveau pays s’ajouter à la liste actuelle et suspectent la direction de vouloir se diversifier dans ce segment où le logement pour seniors se consolide rapidement.

Accélération des acquisitions

Plus globalement, ils prévoient une évolution favorable du chiffre d’affaires dans les années à venir avec un accroissement de la location brute de 8,4% en 2019 et de 6,3% en 2020, des chiffres notablement supérieurs à ceux des années précédentes.

Pour les spécialistes de KBC Securities, le management va en outre accélérer le rythme des nouvelles acquisitions et des développements, particulièrement dans les actifs de santé en Allemagne et aux Pays-Bas. "Cette accélération conduira à une juste valeur de portefeuille de 4,1 milliards d’euros en 2020 avec une répartition de 30% dans les bureaux et de 56% dans les soins de santé."