Des terrasses extérieures aménagées dans les centres commerciaux

Dans les arrangements "win-win" - ou plutôt de limitation des pertes à deux - négociés sur le tas entre propriétaires et locataires de centres commerciaux, Wereldhave semblait un des plus durs à lâcher du lest. Il vient de lancer une mesure de soutien originale à l'attention de ses enseignes horeca, durement et longuement touchées par le confinement.

Dès lundi, le secteur horeca – ou du moins les commerces qui ont pu tenir le coup en apnée durant trois mois – rouvre le volet. Avec une quasi-obligation d’étendre les terrasses pour atteindre un nombre de tables suffisant pour survivre. Les pouvoirs publics avaient déjà obtempéré, poussés dans le dos par les fédérations de commerçants, en faveur d'une extension provisoire de ces terrasses sur l’espace public.

51 Cafés et restaurants C'est le nombre d'enseignes horeca qui, rien que dans les centres commerciaux gérés par Wereldhave, pourront disposer d'espace gratuit durant trois mois au moins.

Aujourd’hui, ce sont les propriétaires de centres commerciaux qui retroussent leurs manches pour donner un peu d’oxygène à leurs locataires les plus touchés par le confinement, et qui représentaient environ 15% de l’offre avant confinement.

Plus exactement Wereldhave, qui est le premier à annoncer officiellement que les cafés et restaurants actifs dans ses centres commerciaux belges disposeront de 2.000 m² d’espaces supplémentaires gratuits pour se relancer et étendre leur espace de travail habituel - amputé de moitié au moins par les consignes de sécurité sanitaire.

Vue en plein écran Au Shopping Bastions à Tournai, l'espace couvert ne manque pas pour accueillir en terrasse les clients déconfinés dès lundi 8 juin.

Quelque 51 cafés et restaurants situés dans 5 centres commerciaux en Wallonie (Belle-Île à Liège, Bastions à Tournai et Shopping Nivelles); et en Flandre (Ring Shopping à Courtrai, Shopping 1 à Genk) sont concernés. "A partir du 8 juin et durant 3 mois, ils pourront disposer gratuitement de ces espaces pour dresser des tables supplémentaires et organiser leur terrasse.

Réserver une table à distance

"Mais nous n’obligeons personne…", précise Ine Beeterens, head of operations Wereldhave Belgium. Cette dernière s’engage en outre à fournir l’aménagement des espaces concernés aux locataires qui le désirent. A cet effet, Wereldhave a fait appel à l’entreprise qui a conçu la zone VIP du festival Rock Werchter.

Pour accompagner les nouvelles mesures de contrôle de la clientèle horeca (tracing) imposées par les pouvoirs publics, Wereldhave Belgium propose également à tous ses locataires visés un compte sur la plateforme de réservation en ligne Resengo et prendra à sa charge les frais d’installation. Cette plateforme permettra aux clients de réserver une table à distance.