Docks Bruxsel confirme sa croissance

Moins de curieux, plus d’acheteurs

Avec une hausse de chiffre d’affaires supérieure à 10%, la restauration et l’offre de loisirs restent les locomotives du centre commercial. Du côté des autres secteurs d’activités, les résultats sont également encourageants par rapport à l’année précédente. Même constat pour la mode et le prêt-à-porter qui, malgré une concurrence de plus en plus tenace de l’e-commerce et une tendance nationale à la baisse, affichent une progression de plus de 4% par rapport à 2018. Reste néanmoins sur la table l'épineux problème du complexe de cinémas White, qui tarde à être réglé.