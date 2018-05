Docks Bruxsel est vendu

Fumée blanche pour la vente du plus récent complexe commercial bruxellois. Les nouveaux propriétaires sont le fonds canadien AIMCo et le spécialiste de l’immobilier commercial, Portus Retail.

Qui sont les acheteurs?

Celui qui est prêt à débourser cette somme est encore peu connu chez nous. Selon nos informations, la transaction a été bouclée pour la fin avril par un groupe d’investisseurs canadiens fédérés par Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) via le Luxembourg, où deux SARL de droit luxembourgeois – Docks Brussels Holding (99 actions) et AIMCoLuxemburg (1 action) - ont récemment été créées à cet effet et logées à la même adresse, rue Eugène Ruppert 19.

Le spécialiste de l’immobilier commercial, Portus Retail , en sa qualité de gestionnaire d’actifs, implémentera un programme de marketing stratégique et une campagne proactive de commercialisation. Sa vision intègre également le rafraîchissement et le renforcement de l’éventail de locataires, expliquent les acheteurs.

La société faîtière AIMCo Canada se présente pour sa part comme le plus grand et le plus diversifié des gestionnaires de fonds institutionnels (dont 32 fonds de pension), avec quasi 100 milliards de dollars sous gestion. Un investisseur solide, donc, et qui escompte un rendement à long terme. Là encore, de quoi rassurer certains experts sur la pérennité financière de l’actif immobilier.