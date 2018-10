EDF Luminus déménage son siège central vers le quartier nord à Bruxelles

Le bail locatif signé mercredi par EDF Luminus pour l’occupation de 5.500 m² dans l’immeuble Seven situé au n°7 de l’avenue Albert est encore tout chaud. Après une étude de marché menée durant plusieurs mois, Luminus a fait ce choix audacieux et pas donné (le prix du loyer facial est de 215 euros/m2/an) pour plusieurs motifs, dont un a clairement fait la différence: le bâtiment retenu est un immeuble passif (Nearly Zero Energy).

Success story

L’histoire du Seven est exemplaire à plus d’un titre. Racheté par Downtown (Alexander Steyns et Jan De Kuyper) et Baltisse (Filiep Balcaen) à Triuva, ce vieil immeuble de bureau précédemment connu sous le nom de North Plaza et tapi sous le skyline du quartier nord, devait sortir du lot pour trouver un locataire emblématique. On a donc demandé à Assar Architects de le rendre performant et lisible. Puis, le chantier a débuté sur les chapeaux de roue, tout comme la commercialisation, discrète mais efficace. La livraison de l’ensemble rénové est toujours prévue au premier trimestre 2019, un timing serré qui plaçait le Seven dans les radars avant les concurrents du voisinage, lui permet de réaliser une des prises en location Corporate les plus significatives de l’années en cours et d’être déjà rempli à 70% quatre mois avant la livraison des murs rénovés.