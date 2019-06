Eaglestone ajoute le Louise 350 à son portefeuille bruxellois

Le Louise 350 constitue la cinquième acquisition réalisée par le duo en moins de deux ans dans ce segment de marché à Bruxelles. Au total, ce sont plus de 110 millions d’euros qui ont été investis dans 5 actifs, les autres acquisitions étant logées avenue des Arts 6-9 (The Artist), rue Neerveld (The W) et rue de la Science 37 (The First). "Et une opération significative devrait encore être bouclée avant l’été… ", annonce déjà Nicolas Orts.