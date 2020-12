Eaglestone revend son projet The First à Union Investment

Eaglestone avait acquis en 2017 l’immeuble de bureau sis à l’angle des rues de Lalaing et Science, au cœur du quartier européen, puis lancé un projet de rénovation lourde sur les murs. Le projet vient d’être revendu à Union Investment pour plus de 80 millions d'euros.

Rebaptisé The First, l’immeuble d’angle situé au n°37 de la rue de la Science et donnant sur le square Frères Orban offrira, après transformation lourde en cours, quelque 10.000 m² de superficie dédiée au bureau. La réception est prévue en mars 2023.