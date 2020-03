Eaglestone s'offre une tête de pont sur le marché immobilier français

Pour Nicolas Orts et Gaétan Clermont, le duo qui pilote de concert la société belge Eaglestone, il s’agissait d’étendre rapidement son terrain de jeu préféré au-delà des frontières belges pour multiplier les projets et diversifier le risque. Le rachat de la société française Interconstruction arrive donc à point nommé. Active à Paris et en Île-de-France, celle-ci réalise en effet pour l'instant 70% de son activité - avec une production de 600 à 700 logements par an – sur le segment résidentiel, le solde étant principalement constitué d'immeubles de bureaux. Son chiffre d’affaires 2019 avoisine 185 millions d’euros.