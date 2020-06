Ecetia cherche preneur pour un terrain sur le seuil des Guillemins

L’intercommunale liégeoise Ecetia, récemment reconvertie en SCRL, vient de publier un appel à marché qui risque d’animer les sociétés de promotion immobilière belges et étrangères dans les prochains jours. L’objet exact du marché public de travaux porte sur la conception, la réalisation, le financement et la commercialisation d’immeubles de logements et de bureaux sur l’ancien site de l’entreprise Balteau situé entre les rues Paradis et de Serbie, soit à l’ombre de la nouvelle Tour des Finances.