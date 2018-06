Echec d'une OPA lancée à Bruxelles

Lire plus

A l’issue d’une OPA volontaire et conditionnelle qui s’est tenue entre le 2 mai et le 1er juin, ce ne sont que 1,2 million d’actions qui ont été apportées, soit 70% du free float (capital non détenu en mains fermes, NDLR) alors que le pourcentage minimal pour la réussite de l’offre avait été fixé à 90% de ce flottant. Soit une participation totale de 96,55% compte tenu de la participation déjà détenue de 65,49%