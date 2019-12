Elon Musk espère ouvrir son tunnel à Las Vegas l'an prochain

Le tunnel de las Vegas construit par The Boring Company, l'une des entreprises d'Elon Musk, devrait être achevé et prêt à l'emploi en 2020, d'après un tweet du milliardaire posté samedi.

"Boring Co termine son premier tunnel commercial à Vegas, du Centre des conventions au Strip (boulevard principal bordé d'hôtels et de casinos, ndlr), puis elle s'attellera à d'autres projets", a déclaré l'entrepreneur, également patron de Tesla (voitures électriques) et SpaceX (fusées spatiales). "Espérons (qu'il sera) complètement opérationnel en 2020", a-t-il ajouté.