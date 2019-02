En construction, le projet Quartz de Cofinimmo est déjà vendu

Cofinimmo, l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’EFTA Surveillance Authority (ESA) et le Financial Mechanism Office (FMO) ont signé ce mercredi un accord par lequel ces institutions européennes deviendront usufruitiers de la totalité de l'immeuble de bureaux Quartz (ex-Arts 19H). L’accord prendra effet après la fin des travaux, prévue pour 2020, et aura une durée de 15 ans.