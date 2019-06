Encore deux nouveaux sites d'immobilier de santé logés dans le portefeuille d'Aedifica

La société immobilière réglementée publique Aedifica revient sur ses terres historiques cette semaine en acquérant pour 7 millions d’euros une maison de repos et de soins toute neuve, située à Herentals et exploitée par l’asbl Bremdael. Celle-ci offre 66 lits et un rendement locatif brut de 5%, particulièrement bas.