Enfin fonctionnel, le nouveau parc d'activité économique de Tubize sera hors norme

Près de 10 km² sur 10 parcs

Avec la mise en service d’ un des derniers parcs d'activité de ce gabarit avant très longtemps, l’offre provinciale toise pourtant la barre des 1.000 hectares répartis sur dix parcs, dont un loti et rempli à un jet de pierre: celui de Saintes (50 ha). Si on y ajoute celui de Halle, de l’autre côté de la frontière linguistique, la zone d’activités économiques à cheval sur les deux Régions est impressionnante, tout comme le charroi de camions qui y rentre et en sort sans discontinuer. Le redéploiement de la zone Tubize-Clabecq, lentement initié au lendemain de la fermeture définitive des forges, est aujourd’hui palpable. Et dans les cartons de l’inBW figure encore, pour atteindre la barre des 10 km², une zone de 26 hectares identifiée sur le site des anciennes forges de Clabecq.

Les budgets aujourd’hui nécessaires - impressionnants - sont, argue-t-on, à l’aune des équipements fournis, de plus en plus complets. A ce propos, Tubize II sera une vitrine wallonne. "Fini les anciens zonings de papa. Aujourd’hui, nous parlons d’image soignée sur le plan architectural, de gestion harmonieuse des espaces verts grâce à un régime de copropriété, d’éclairage public à technologie LED, de fibre optique à très haut débit, de réseau d’égouttage permettant une séparation des eaux usées et pluviales, de bassins d’orage, d’aménagements paysagers et de critères stricts en termes d’emploi et d’occupation du sol. Notre métier premier d’équipementier de parcs d’activité à peine terminé, nous avons entamé le second: celui de promoteur et d’accompagnateur de projet", conclut le Président, qui a récemment quitté ses fonctions de direction chez Wilink pour se concentrer davantage sur ses nouvelles compétences provinciales.