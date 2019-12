Enfin une rénovation en vue pour le Thermae Palace d'Ostende

Depuis des années, les discussions sur la rénovation de l'hôtel historique d'Ostende, le Thermae Palace, étaient dans l'impasse. La ville d'Ostende, propriétaire des lieux, a trouvé des partenaires pour redonner un coup de neuf à l'établissement et à sa célèbre galerie.

Le coût de la rénovation, estimé à 70 millions d'euros, freinait depuis des années les propriétaires des lieux, à savoir la ville d'Ostende et la Région flamande. La ville a donc décidé de créer une société à projet avec la société flamande d'investissements (PMV) et Restotel. Ce dernier gère différents hôtels et est détenu par la famille d'entrepreneurs ostendais Vanmoerkerke.