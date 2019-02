Engel & Völkers veut agrandir son réseau d'agences en Belgique

La chaîne allemande de spécialistes de l'immobilier de luxe a de grandes ambitions dans notre pays. En 2019, Engel & Völkers envisage de vendre 4 à 5 franchises pour de nouvelles agences immobilières. Les villes d’Ostende, de Louvain, d'Hal et de Namur ont été identifiées.

Pour l'heure, une grande partie des 25 bureaux sont situés à Bruxelles (8) et dans la province anversoise (5).

Le premier bureau Engel & Völkers a été ouvert en 2006 au Bois de la Cambre. Une nouvelle agence devrait par ailleurs voir le jour dans les six prochains mois dans le Limbourg.

Pourquoi ce besoin de croître en Belgique?

À travers le monde, Engel & Völkers compte 800 bureaux et emploie quelque 11.000 collaborateurs. L'an dernier, les revenus de commissions ont progressé à 728 millions d'euros (+9%). Pour la Belgique et les Pays-Bas, les revenus de commissions ressortaient à 12 millions d'euros. Le prix moyen de vente en Belgique se situe entre 300.000 et 350.000 euros, soit bien au-delà de la moyenne des chiffres de l'immobilier dans notre pays.