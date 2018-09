Eurocommercial et la guerre des horaires au W Shopping

Le W Shopping, c’est déjà une longue histoire, puisque le vieux centre commercial du sud de Bruxelles a ouvert ses portes il y a exactement 50 ans. Et un demi-siècle, ça laisse des traces, des habitudes. Les commerçants de la première heure ont pris des plis, des postures qu’on ne modifie pas en un coup de cuiller à pot, comme on change les décorations en tête de gondole ou en vitrine.

Le nouveau proprio, qui n’en est pourtant pas à son premier coup du genre, vient de l’apprendre à ses dépens. Depuis près d’un an déjà, une des doléances – apparemment simple – des grandes enseignes présentes était sur la table d’Eurocommercial: retarder de 60 "petites" minutes l’heure de fermeture du shopping; soit fermer à 20 heures et non plus à 19 heures, comme c’est actuellement le cas. Depuis autant de mois, on négocie ferme et les commerciaux travaillent activement à la campagne média annonçant cette révolution copernicienne à l’échelle du centre.