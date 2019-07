Euroscoop/Cinéscope co-investit dans La Strada louviéroise

Le groupe Euroscoop/Cinéscope co-investira aux côtés du promoteur immobilier Wilhelm & Co et exploitera le complexe de cinémas d’environ 1.500 fauteuils intégré au Forum de La Strada à La Louvière.

L’accord de partenariat entre Euroscoop/Cinéscope et Wilhelm & Co vient d’être signé. Outre l’exploitation du complexe de salles de cinéma de 1.500 places , il porte également sur l’exploitation de 3.000 m² de surfaces de loisirs intégrées au futur Forum intégré dans le projet mixte baptisé La Strada.

Pour rappel, ce projet porté par le promoteur belge, lauréat du marché public initié en 2008 par la ville de La Louvière et ayant pour objet la réaffectation du site Boch Keramis, comportait en son sein un ensemble d’activités de loisirs et un cinéma multisalles.

Et le Groupe Euroscoop/Cinéscope n’était pas un inconnu puisque c’est lui qui a relancé – après l’interminable conflit commercial avec UGC - l’exploitation des 13 salles de cinéma du complexe de Louvain-la-Neuve , que Wilhelm & Co a développé en bordure de la Grand Place.

Mais plus largement, il s’agit d’un des opérateurs de cinéma multisalles les plus importants sur le marché: il exploite aujourd’hui environ 300 salles en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie, dont notamment les 13 salles du cinéma de l’esplanade à Louvain-la-Neuve.