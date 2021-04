Fermeture du home Sebrechts à Molenbeek: direction et syndicats dos-à-dos

Armonea a annoncé début avril vouloir fermer une maison de repos bruxelloise. Syndicats et direction se rencontraient ce lundi, mais cette première réunion n'a débouché sur rien de concret.

sont en jeu dans les négociations entamées entre direction du groupe Armonea et représentants du personnel du Home Sebrechts à Molenbeek.

Les représentants des employeurs et du personnel se rencontraient d'ailleurs ce lundi pour tenter de rétablir le dialogue. Selon les syndicats , qui avaient préalablement battu le pavé devant le home concerné avec le soutien de collègues venus d’ailleurs, cette première réunion n'a pas même accouché d’une souris .

"Armonea avait délégué 4 représentants de la direction. Nous espérions donc avoir des réponses à nos questions. Mais ils étaient juste venus nous écouter. Nous n'avons strictement rien appris de neuf, hormis le fait que la fermeture était provoquée par des problèmes de sécurité dans l'infrastructure existante – notamment au sous-sol – et qu'une rénovation était définitivement hors de question", réagit Wojciech Kacprzycki, secrétaire permanent à la CNE Bruxelles.

Plan Renault évoqué

Du côté des représentants de la direction, le son de cloche est, on pouvait s'y attendre, tout différent: interrogés conjointement à leur sortie du parking de l’immeuble BluePoint Brussels (boulevard Reyers), Bart Janssen et Jannes Verheyen, respectivement directeurs des ressources humaines et des affaires juridiques, assurent n'en être qu'au tout début d'un dialogue qu'ils souhaitent préserver.