Feu vert pour l'OPA volontaire de Patronale Life sur Banimmo

Annoncée début juillet, l’offre publique d’acquisition volontaire et inconditionnelle lancée par Patronale Life sur Banimmo débutera ce jeudi pour se clôturer le 8 novembre.

Le lancement de l’opération, déjà annoncé il y a plus de trois mois déjà, aura pris du temps; mais elle devait attendre le feu vert de la FSMA, l’Autorité des services et marchés financiers. Comme elle s’y était engagée dès juillet, la compagnie d’assurance vie belge Patronale Life lance dès demain une offre publique d’acquisition volontaire (OPA) et inconditionnelle en numéraire portant sur l’ensemble des actions en circulation de Banimmo au prix de 3,30 euros par action.