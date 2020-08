Feu vert pour redessiner le quartier des Casernes à Namur

Ceinturé par des rues du Premier Lanciers, des Bourgeois et Général Michel, le site représente un îlot urbain unique de plus d’un hectare à retisser et à redynamiser pour le relier au centre-ville. Il accueillera d’ici deux ans les premières phases d’un projet mixte dessiné par les architectes de DDS+, l’Atelier de l’Arbre d’Or et Qbrik. Seront mêlés 135 logements, des services, un commerce alimentaire de proximité (800 m²), une bibliothèque communale (2.000 m²), une brasserie (300 m²), un parc (3.500 m²) ouvert au public et un parking enterré sur deux niveaux en sous-sol (400 places). En toiture, un pôle "agriculture urbaine" avec jardins et potagers collectifs est également au programme.