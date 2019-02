Finances sous contrôle et développements immobiliers importants chez Befimmo

La SIR Befimmo a publié ce jeudi des résultats annuels 2018 en ligne avec les prévisions. Avec un résultat net de 3,24 euros et une valeur intrinsèque de 56,42 euros par action, le cap financier est maintenu. Un dividende total de 3,45 euros brut par action est confirmé. Celui de 2019 s’annonce du même tonneau, selon le CEO, Benoît De Blieck.

Le patron de Befimmo , Benoît De Blieck, a multiplié l’an dernier les chantiers et les transactions d’envergure, en confirmant le repositionnement du portefeuille de la société immobilière, en ligne avec les nouvelles tendances d’un marché en mutation profonde.

L’acquisition stratégique de Silversquare, leader et pionnier de la gestion des espaces de coworking sur le marché belge, participe à ce repositionnement. En décembre 2018, un an après la création de la joint-venture Silversquare-Befimmo, Befimmo a scellé l'acquisition d'une participation majoritaire de 61% dans Silversquare Holding via la reprise de la totalité des parts détenues par Alphastone, le rachat du solde étant programmé endéans 5 ans. Plusieurs espaces dédiés – notamment dans les immeubles Triomphe et Quatuor – ont concrétisé dans le portefeuille ce nouveau partenariat structurel.

Mais d’autres faits marquants – acquisitions et redéveloppements – ont marqué l’année écoulée et marqueront celle en cours. Befimmo a notamment acquis l’immeuble de bureau Arts 56 via une emphytéose de 99 ans négociée avec Axa Belgium, très vendeur pour l’instant. Le montant payé pour acquérir l’immeuble de 22.000 m² quasi entièrement loué avoisine les 114 millions d’euros. Le rendement locatif est de l’ordre de 5 millions d’euros (rendement brut courant de 4,5%).

Vue en plein écran Benoît De Blieck, le CEO de Befimmo ©BELGA

Parmi les projets emblématiques les plus avancés, on citera le chantier en cours du Quatuor (espace Nord, 60.000 m²) ; mais aussi et surtout l’importante et coûteuse reconversion multifonctionnelle des 110.000 m² hors sol des actuelles tours 1 et 2 du WTC, rebaptisées à terme ZIN. Le processus de permis en cours entre dans sa phase finale, avec une commission de concertation bouclée, dont on attend les conclusions. Aux dernières nouvelles, ZIN tient la corde pour héberger tout prochainement le second VAC (Vlaamse administratief Centrum) sur 60.000 m². Les premiers travaux débuteront tout prochainement pour s’étaler jusqu’à la mi-2023.

On retiendra également, comme signal au marché, la rapide prise en location du Brederode Corner (7.000 m2), entièrement loué deux ans avant sa livraison après rénovation.

Enfin, last but not least, on notera encore la cession d’un des cinq immeubles résidentiels de 5.400 m² développés dans le projet liégeois Paradis Express, à proximité immédiate de la gare TGV, au promoteur anversois Gands (Stefaan Verbeeck). Celui-ci y développera un projet de co-living, baptisé Yust (pour Young Urban Style).