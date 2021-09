Francis Carnoy (CCW): "Il faut à tout prix éviter l’emballement des prix et le gel des projets immobiliers"

Francis Carnoy, le directeur de la Confédération Construction wallonne (CCW), sait que les prochains mois compteront double et engageront son secteur pour la prochaine décennie. Pour le meilleur ou pour le pire.

Ces derniers jours, Francis Carnoy enfile réunions avec les politiques tant régionaux que fédéraux et task forces professionnelles (UWE, CNC et professionnels de la construction). Plus un jour ne passe sans un caucus avec un ministre ou un secteur pour repenser la Wallonie inondée d’abord, mal logée et sous-équipée ensuite. Le chantier s’annonce complexe, multicouches et doit être cadré dans le détail pour réussir l’immense challenge qui attend le secteur.

Vous lancez une campagne pour redorer le blason des métiers de la construction et dynamiser les pistes de formation. La priorité absolue pour reconstruire les zones sinistrées par les inondations, c’est augmenter la main-d’œuvre locale?

Nous avons récemment rencontré plusieurs membres du gouvernement wallon. Une des premières questions du ministre-président, Elio Di Rupo, était de vérifier si nous étions capables de fournir les bras utiles pour reconstruire les zones sinistrées. Nous avons répondu que oui, mais pas à n’importe quelle condition. La pénurie d’emplois actuelle et les besoins criants à l’avenir – 20.000 postes à pourvoir – doivent être conjointement rencontrés par le privé et par le public. Porter la durée maximale journalière de travail à 9h30 (tel que prévu dans l’accord sectoriel 2019-2020) et élargir l’avantage fiscal des heures supplémentaires ne suffira pas. Nous allons nouer des contacts au niveau fédéral pour voir comment améliorer les procédures de sélection des candidats primo-arrivants en partenariat avec Fedasil. Nous voulons surtout, au niveau régional, mobiliser davantage l’Ifapme et le Forem, pour augmenter les "flux entrants" vers la construction.

Comment réagissez-vous au récent combat de coqs entre les présidents de partis MR et Ecolo à propos de la mise au travail forcé des chômeurs dans les métiers en pénurie?

J’ai été particulièrement attentif à cette joute Bouchez-Nollet. Ce débat rejoint un des points du plan d’actions que nous venons de déposer sur la table du gouvernement. À savoir: jusqu’où faut-il – de gré ou de force – mobiliser les demandeurs d’emploi pour les orienter prioritairement vers les métiers en pénurie?

Et votre réponse?

Faisons d’abord savoir que ce sont des jobs d’avenir, attractifs et bien payés. Prévoyons ensuite des incitants financiers. Mais à un moment donné, il faudra se demander comment le demandeur d’emploi de longue durée peut donner une contrepartie à l’indemnité reçue. Il faut donc une combinaison de mesures.

Et créer de l’emploi local alors, dans des circuits courts, pour éviter ce qu’on a vécu durant la pandémie?

On veut bien s’inscrire dans une logique de circuit court, souhaitée par les pouvoirs publics, tant pour l’emploi que les matériaux; mais pour l’un comme pour l’autre, la Wallonie est actuellement en pénurie, d’ailleurs aggravée par les récentes inondations. Il faut donc que le Forem remobilise à grande échelle nos demandeurs d’emploi pour réduire le détachement de travailleurs étrangers. Quant aux matériaux locaux et bio-sourcés, ils ne peuvent pour le moment se substituer aux matériaux classiques… Il faut donc lancer des expériences-pilotes et prévoir des incitants à l’émergence de ces circuits courts. Le secteur de la construction, déjà sur le flanc avec la pandémie et l’augmentation des coûts des matières premières, a besoin avant tout qu’on maîtrise les prix. L’accessibilité des jeunes ménages à revenu modéré au marché du logement en dépend d’ailleurs directement.

Comment agir à court terme sur les lois du marché?

Il faut un moratoire sur les autres sources de surcoûts, au moins temporairement.

Nous avons très peur de ce que j’appelle un "Triple Gel" qui viendrait encore étouffer l’offre. À savoir: la combinaison du gel de l’octroi des permis, actuellement souhaité dans les zones sinistrées, couplé au stop à l’étalement urbain et au refus par les riverains de toute densification dans les périmètres bâtis actuels. Il faut absolument continuer à délivrer des permis de bâtir quelque part!

Est-ce vraiment judicieux de rénover là où les dégâts sont les plus importants?

Je me demande si on n’a pas largement sous-évalué le coût des inondations, revu à la hausse récemment à hauteur de 3 milliards. Même si on sait que le montant de la facture globale assumée par les pouvoirs publics suite aux intempéries ne sera pas comptabilisé dans les calculs cadrant le Pacte de Stabilité, je pense qu’il faudrait à l’avenir créer un genre de Fonds des calamités européen, qui vienne en aide aux régions sinistrées et souvent surendettées.

Et donc pas de rénovation dans les zones les plus sinistrées?

Le ministre Borsus a octroyé des dispenses de permis pour les travaux de rénovation les plus urgents.

Mais il faut voir si juridiquement la garantie décennale peut être accordée sans permis et sans contrôles de stabilité en bonne et due forme. On planche là-dessus avec Assuralia. Il est aussi évident qu’il y a des zones inondées où il faudra rendre le foncier à la nature, au cours d’eau. Mais ne vidons pas les fonds de vallée, de grâce. Essayons de transformer cette catastrophe en opportunité à grande échelle. Investissons dans les infrastructures, les impétrants et la rénovation énergétique généralisée, par quartier. Remplaçons là où il le faut les zones d’habitat unifamilial par de l’habitat neuf multirésidentiel, sur pilotis s’il le faut. Avec nos partenaires (CSTC, Greenwin), nous avons un plan global à 10 ans que nous avons présenté au ministre du Logement, Christophe Collignon.

Et comment amorcer le financement de ce plan à 10 ans?

L’économie d’énergie dégagée sur le moyen terme financera le coût d’investissement des chantiers de (re)construction. Et le Plan de Relance européen, qui inclut tout un volet concernant la rénovation énergétique du logement existant, est une des sources de financement possible pour amorcer le mouvement à grande échelle.