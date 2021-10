Gérard Depardieu quitte Néchin pour Jambes

Qui diable Gérard Depardieu a-t-il bien pu prendre en grippe ou croiser récemment pour déloger de Néchin-Estaimpuis toutes ses sociétés belges qui y étaient casernées depuis 2013? Surtout pour les domicilier dans cette maison mitoyenne à la façade on ne peut plus banale et anonyme sise au 83 de la rue Van Opré à Jambes. Il y a bien la brasserie Pistache, juste à côté, mais le vrai motif doit être plus personnel, comme souvent dans le parcours de cet homme atypique âgé aujourd’hui de 73 ans.