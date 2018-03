Ghelamco déplore la possible annulation du bail du parking C du Heysel

Obstacles surmontables

Dans son communiqué, Ghelamco souligne que cette décision "irréfléchie" risque d'entraîner de "lourdes conséquences" pour le contribuable bruxellois. "Le bail emphytéotique et l'indemnité de Bruxelles pour ce qui concerne toute conséquence de la non-suppression du chemin vicinal nécessitent une collaboration active incluant l'obligation de rechercher ensemble, et de bonne foi, des solutions." L'entreprise considère que les obstacles à la construction du stade ne sont pas insurmontables et demande aux autorités bruxelloises de "se conformer aux accords conclus". "Des travaux d'infrastructure de cette taille demandent du temps et de la concertation. Nous pouvons et nous allons y remédier, dans les lignes de l'adjudication publique de la ville de Bruxelles", souligne-t-elle.