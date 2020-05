Ghelamco développe une technologie pour protéger les bureaux contre les virus

En partenariat avec l'université de Varsovie, le Belge Ghelamco a mis au point une technologie qui permet aux bâtiments de passer si besoin en "mode dit pandémique", rapporte le site d'information polonais The First News.

"Aujourd'hui, la sécurité est devenue plus que jamais une priorité absolue lors du choix d'un immeuble de bureaux", explique Jeroen van der Toolen, le directeur général pour l'Europe centrale et orientale chez Ghelamco. "Nous avons donc rapidement répondu au nouveau besoin du marché, qui est de protéger les locataires de bureaux et leurs employés contre le coronavirus et son impact. En collaboration avec nos partenaires, nous avons donc développé toute une série de solutions technologiques de pointe qui sont déjà mises en œuvre dans nos immeubles les plus récents, comme les complexes Warsaw HUB et Warsaw UNIT."