Ghelamco monte sur le marché londonien

Brexit ou pas, la société de promotion Ghelamco vient de signer son premier projet de développement immobilier sur le marché de la City. À usage mixte, il s’appellera The Arc.

Ce premier projet londonien du promoteur belge qui a des fourmis dans les jambes sera logé sur City Road à Shoreditch, au cœur de Tech City. Il sera entouré par un groupe d'entreprises médiatiques et technologiques et trônera d’ici trois ans à 5 minutes à pied de la station de métro Old Street et à 10 minutes de King’s Cross et St Pancras International.

Pour monter sur ce nouveau marché très concurrentiel et obtenir ce premier projet emblématique, Ghelamco a décroché une ligne de financement de 190 millions d'euros. Comme pour Varsovie, où le promoteur belge est devenu quasi incontournable, ce premier essai réussi ne devrait pas être le dernier.

Vue en plein écran À l'angle formé par la City Road et la Shepherdess Walk, un petit square sera aménagé sous l'arbre préservé en devanture de The Arc. ©Ghelamco / AHMM Architects

Baptisée The Arc et dessinée par les architectes londoniens de AHMM (Allford Hall Monaghan Morris), la tour en briques rouges de 22 étages proposera alors une collection de 100 résidences et studios de toutes tailles, avec baies vitrées du sol au plafond, terrasses, balcons voire jardins d'hiver. La commercialisation commencera le 21 janvier prochain.

Complexe avec services

Mais le complexe offrira aussi des espaces de bureaux (14.000 mètres carrés) et de commerces flexibles, répartis sur les 7 étages inférieurs. Le rez-de-chaussée comprendra également un restaurant indépendant. En devanture, des bancs seront ajoutés sous l'arbre préservé pour créer un square public.

100 appartements et studios seront mis en vente sur plan à partir du 21 janvier prochain

Au sous-sol, un parking pour 332 vélos et une salle de sport compléteront cette offre mixte. Sont également au programme un salon commun, des salles de yoga, de fitness, de simulation de golf et de projection. L'ensemble sera géré par une équipe de conciergerie et réservable à distance. Les résidents auront en outre accès à un large toit-terrasse aménagé au 7e étage.