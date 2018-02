Ghelamco sur le point de s'offrir une tour invisible dans le quartier nord à Bruxelles

AG Real Estate est sur le point de revendre clé-sur-porte un projet dans ses cartons depuis dix ans. Des trois candidats en lice, c’est la proposition de Ghelamco, encore lui, qui aurait été retenue.

Selon les informations figurant sur le site internet d’AG Real Estate, le bras immobilier du groupe Ageas, l’immeuble de 137 mètres de haut est déjà construit depuis un an et les travaux auraient débuté en 2013… Pourtant, en bordure de la petite place Saint-Lazare à Saint-Josse, le terrain vague encaissé bordant la jonction ferroviaire nord-midi et censé l’accueillir est toujours désespérément désert.

Plus pour longtemps toutefois: le foncier à bâtir et le projet avec permis seraient, selon plusieurs sources externes, sur le point d’être revendus à un des promoteurs immobiliers les plus en vue à Bruxelles pour l’instant: Ghelamco, celui-là même qui a vu ses ardeurs refroidies sur le parking C du Heysel (Eurostadium) et qui commence à monter les murs du Spectrum, un autre projet construit à blanc le long de la petite ceinture, face à la place Madou à Saint-Josse.

Pourquoi revendre?

Sur les motivations de cette revente, nous n’avons pas reçu d’explication officielle. Mais le projet est dans les cartons de la filiale immobilière d’Ageas depuis 2005 déjà, avec des intérêts intercalaires qui courent. Il a été plusieurs fois annoncé comme imminent – lancé sans attendre de promesse d’occupation ferme – puis remis au frigo.

137 mètres de haut

30 étages de bureaux hors sol

Année de conception: 2006

Année de livraison estimée: 2020

Concepteurs : Accarain & Bouillot Architects, Atelier d'Architecture de Genval

Adresse: place Saint-Lazare 3, 1210 Saint-Josse

Aujourd’hui, sans doute AG Real Estate a-t-il, dans les arbitrages en cours sur ses actifs immobiliers, jugé préférable de faire porter le développement à blanc par quelqu’un dont c’est le premier métier et qui a des liquidités suffisantes pour se lancer à risque dans pareil projet. Avec la provision financière que cela impose – évaluée à plus de 100 millions d’euros au total – et sans savoir quand on pourra escompter un rendement locatif à coup sûr vu la concurrence croissante dans le quartier, on peut comprendre que l’assureur préfère enlever ce projet de ses livres de comptes en dégageant une plus-value limitée, mais maîtrisée, qu’on peut évaluer à plus de 35 millions d’euros.

