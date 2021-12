Haro sur la bête du logement locatif

Face à la proposition de taxation des loyers réels et des plus-values immobilières envisagée au niveau fédéral, les propriétaires exigent de la justice fiscale en mettant à plat l’ensemble de la fiscalité immobilière (fédérale, régionale, provinciale et communale).

Nous avons pris connaissance des pré-conclusions et des propositions du groupe de travail mis en place par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, en vue de préparer la prochaine réforme fiscale fédérale.

Et comme le monstre du Loch Ness, ils reviennent avec la taxation des loyers réels en matière de logement locatif et la taxation des plus-values immobilières. D’aucuns n’hésitent pas à dire, pas de tabou, tel un slogan de campagne.

Pas de tabou en effet et en matière de fiscalité immobilière, cela fait des années que nous ne manquons pas de préciser qu’on peut discuter de tout mais, d’une part, avec tous les niveaux de pouvoir qui taxent l’immobilier (Fédéral, Régions, Provinces et Communes) et, d’autre part, en appréhendant la fiscalité immobilière tant sur le volet "revenus" que dans son aspect "taxation du patrimoine".

Et ici – rebelotte ! - l’approche ne se ferait qu’au niveau fédéral sans tenir compte de la manière dont l’immobilier est déjà taxé et largement taxé ailleurs. Un peu comme si l’immobilier ne faisait l’objet d’aucune autre taxation. Chacun se sert, veut se servir sur la bête sans considération, prise en compte de la multitude d’impôts et autres taxes multiples qui frappent déjà l’immobilier.

Pour nous, c'est non et aujourd’hui, nous demandons justice pour les propriétaires immobiliers. Il est grand temps de remettre à plat la fiscalité immobilière sur ses différents aspects et de le faire avec tous les niveaux de pouvoir concernés autour de la table.

Des loyers déjà lourdement taxés

En matière de fiscalité immobilière, il n’est pas inutile de rappeler ce qui suit. Les loyers sont déjà taxés à l'impôt des personnes physiques - IPP (RC indexé x 1,40 et de surcroît cumulés avec les revenus professionnels) - avec certes le tempérament que le RC est ancien, remontant à 1975, mais ne perdons pas de vue les correctifs apportés avec l'indexation annuelle des RC depuis 1991 (2021: 1,8630) et le coefficient multiplicateur à l'IPP de 1,40 sans oublier la suppression de l’imputation du précompte immobilier.

L’augmentation de l’impôt fédéral sur les revenus locatifs dépasse ainsi largement l’indice santé applicable aux loyers.

Les propriétaires bailleurs payent en fait déjà deux impôts sur leurs revenus: le précompte immobilier qui n’en est plus un et l’impôt progressif sur base du revenu cadastral indexé x 1,40 à l’IPP.

Ainsi, la taxation des revenus locatifs privés de 1980 à 2012 a progressé de 234% alors que la hausse des prix à la consommation/santé s'est limitée à 163% durant la même période.

L’augmentation de l’impôt fédéral sur les revenus locatifs dépasse ainsi largement l’indice santé applicable aux loyers. Sur base d'une étude récente, la taxation des revenus locatifs, en fonction du niveau du précompte immobilier, oscille entre 50 et 74%.

Fiscalité du patrimoine

Mais le débat ne doit pas se limiter à l'impôt des personnes physiques, il ne faut pas perdre de vue la fiscalité du patrimoine.

L’immobilier n’est pas que taxé, comme le travail par exemple, à l’impôt des personnes physiques. Rappelons, d'une part, toute la fiscalité du patrimoine, les droits de donation et de succession et, d'autre part, la fiscalité locale, principalement, le précompte immobilier (voir les communes et les provinces, et à Bruxelles la région et les communes).

Le SNPC n’a d’ailleurs pas été en reste pour dénoncer, dans plusieurs communes bruxelloises, la tentative de péréquation cadastrale rampante et uniquement à la hausse sans envisager une baisse pour les quartiers ou rues qui ont perdu "de la valeur".

Pas de tabou à discuter de la taxation des loyers réels, mais alors on discute de toute la fiscalité immobilière, au niveau des revenus, mais aussi du patrimoine.

Nous n’avons donc pas de tabou à discuter de la taxation des loyers réels, mais alors on discute de toute la fiscalité immobilière, au niveau des revenus mais aussi du patrimoine.

Ainsi, les biens immobiliers ne peuvent bénéficier des mêmes taux réduits en matière de donation et les droits applicables, même s’ils ont fait l'objet récemment d'adaptations, n'en restent pas moins prohibitifs. Et ne parlons pas des droits de succession.

Et à supposer que l'on puisse avancer sur une discussion sur la taxation des loyers réels, il devrait aussi être permis d’imputer dans les charges déductibles toutes les taxes régionales, provinciales et communales (voir notamment le précompte immobilier).

L'approche doit être globale et il ne faut pas saucissonner les discussions.

Tous les niveaux de pouvoirs

Tenant compte de la complexité institutionnelle de la Belgique, il faudra donc que tous les niveaux de pouvoir soient autour de la table, puisque ce sont des niveaux de pouvoir différents qui sont compétents: impôt des personnes physiques (IPP) et taxation des plus-values immobilières (Fédéral); droits d'enregistrement, de donation et de succession (Régions) ; précompte immobilier (PI) et une multitude de taxes frappant l'immobilier (Régions, Provinces, Communes et agglomération à Bruxelles).

Pour ces dernières, en Région wallonne, citons notamment des taxes sur les secondes résidences (640 euros), les logements loués meublés (190 euros), les logements de superficie réduite (190 euros), les terrains non bâtis, les immeubles inoccupés, les piscines privées (315 ou 625 euros), les locaux affectés à l’exercice d’une profession libérale, les terrains de tennis privés (625 euros), etc. La liste est longue...

Il est en outre anormal que plusieurs de ces taxes frappant en fait l’occupation, le propriétaire soit solidairement tenu responsable de son paiement. À titre exemplatif, c’est le cas pour les taxes de séjour ou encore pour une seconde résidence. En quoi un bailleur est-il responsable ou peut-il imposer à son locataire de se domicilier dans les lieux?

Olivier Hamal, président du Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaires.

Olivier de Clippele, vice-président.

Eric Mathay, président de la régionale bruxelloise.