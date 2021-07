Helora, premier réseau hospitalier intégré wallon

"Helora sera donc bien le premier réseau intégré des 8 prévus en Wallonie et couvrira un bassin de soins représentant plus de 755.000 habitants répartis sur deux provinces. À terme, les trois institutions qui le composent n’en feront plus qu’une", promettent de concert Bernard Coulie, Marc Barvais et Yves Smeets, respectivement présidents du Groupe Jolimont et des CHU Ambroise Paré et CHU Tivoli. Selon eux, le réseau intégré constitué des trois entités permettra de répondre largement aux objectifs de la réforme. "Cette mutualisation de nos compétences renforcera la médecine de demain par le déploiement de moyens humains, techniques et financiers mutualisés", assurent-ils.