Home Invest Belgium boucle le rachat du projet Brunfaut à Molenbeek

Home Invest Belgium vient de finaliser le rachat de l’ensemble des parts de la SA Immobilière S et F, propriétaire d’un immeuble semi-industriel autrefois occupé par les imprimeries Hayez et situé à l’angle des rues Brunfaut et Fin à Molenbeek. L'investissement total représente plus de 19 millions d'euros. 93 appartements et une placette seront construits d'ici deux ans.