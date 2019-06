ING et Axa jouent les chaises musicales immobilières à Bruxelles

Depuis la crise financière, le secteur bancaire est en cure d’amaigrissement. Le parc immobilier est une des dépenses structurelles en point de mire des conseils d’administration. Après Belfius, CBC, BNP Paribas et Axa, ING enclenche aujourd’hui le turbo.

Petites causes, grands effets annoncés dans le secteur bancaire ces prochaines années. En termes d’implantations et de mouvements tous azimuts, on peut déjà confirmer au personnel que cela va zwanzer.