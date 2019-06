ION développe le premier parc d'affaires neutre en CO2 à Waregem

Construire un parc d'entreprises de plus de 10.000 m² sans impact net sur le climat n’est plus impossible. C'est ce que vient de prouver le développeur de projets immobiliers flamand ION avec la construction du Business Park de Waregem (WBP), présenté officiellement comme le premier parc d’affaires neutre en CO2 du pays.

Pour y parvenir, énergie géothermique, plafonds climatiques, toits verts, récupération des eaux de pluie, vitrage de protection solaire supplémentaire et éclairage à LED ont été combinés. Le résultat devrait plaire tant aux décideurs publics locaux qu’aux investisseurs et aux entreprises soucieuses d’associer leur image et leur développement avec un lieu de travail neutre en CO2.