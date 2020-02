ION, le développeur immobilier flamand qui monte sur Bruxelles

Il faut dire que le marché belge a le vent en poupe et que les projets développés par ION, souvent signés par des architectes internationaux de renom et garantis CO2 neutres, sont une belle carte de visite.

Pas moins de 123 millions d'euros viennent ainsi d’être levés auprès d'investisseurs parmi lesquels - pour la première fois - on trouve des institutionnels aux côtés des familiaux et autres entrepreneurs privés. Interrogé sur l’identité de ces institutionnels, Jo De Wolf (Montea), le président du Conseil d’administration d’ION, souhaite rester discret pour l’instant: "Lors de notre première levée de fonds, nous avions réuni 30 millions d’euros. Ici, on quadruple la voilure, ce qui nous permet en théorie de disposer de lignes de financement (banques) de l’ordre du demi-milliard d’euros. Notre stratégie est claire: nous allons cibler des projets de plus de 25 millions, avec un éventail bien plus large que le résidentiel pur, y compris hors-Belgique", précise-t-il en sa qualité de seul administrateur indépendant non actionnaire du groupe.