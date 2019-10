Il est l'or mon Xior: la SIR lève des fonds pour conquérir la péninsule ibérique

Xior lance une augmentation de capital dans le but de récolter 206 millions d'euros dont une bonne partie serviront à financer son expansion en Espagne et au Portugal. Trois actions détenues donnent le droit de souscrire à une nouvelle au prix unitaire de 43 euros.

Prévisions pour 2020

A l’issue du 3e trimestre de l’exercice en cours le résultat EPRA s’est élevé à 17,5 millions d’euros (+61%) soit 1,24 euro par action (+18%). A fin septembre, le taux d’occupation s’élevait à 98,32% contre 98,65% un an plus tôt et la juste valeur du portefeuille touchait le cap du milliard d’euros (+23%).