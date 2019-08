Immobel a entièrement commercialisé son projet phare à Luxembourg

Le projet Infinity Living, la partie résidentielle du complexe mixte actuellement développée par Immobel à Luxembourg, est sold out. Le dernier des 165 appartements de la tour la plus haute du centre-ville, qui toise le Kirchberg sur 25 étages, a trouvé acquéreur.

Il aura fallu deux ans à Immobel pour commercialiser l’entièreté de sa tour résidentielle de 25 étages dessinée par Arquitectonica et M3 Architectes. Tout est donc vendu bien avant la livraison, prévue pour mi-2020. "Le prestige de la signature d’un architecte international, le concept exclusif, la localisation exceptionnelle ont fait la différence sur le marché", se réjouit Olivier Bastin, le CEO d’Immobel Luxembourg.

Next step

Très active pour l’instant au Luxembourg, l’équipe locale d’Immobel travaille actuellement sur le développement de quatre programmes résidentiels logés dans la capitale et sa périphérie proche: Mamer, Laangfur, Polvermillen et Rue de Hollerich. Près de 75.000 m² sont programmés. Et un cinquième développement sera dévoilé sous peu. La commercialisation de tous ces projets sera phasée dans le temps.