Immobel achète le siège de Total à Bruxelles

Immobel vient de conclure avec le propriétaire des lieux, Total. Il rachète – pour 115 millions d’euros, selon nos informations – le portefeuille immobilier que l’entreprise française avait mis en vitrine il y a quelques mois via la société de conseil Belsquare, en charge de la transaction . Celle-ci concernait au premier chef le siège social de l’ex-Petrofina, logé dans le quartier européen à Bruxelles (rue de la Loi 22-25); mais aussi un bâtiment connexe (rue Guimard 14) et un terrain à Wezembeek-Oppem (voir tableau).

Plus d’une dizaine d’acquéreurs potentiels avaient regardé le menu proposé par Belsquare. Et trois autres candidats restaient encore en lice pour le dernier tour de table: les sociétés flamandes IRET Development (Eric de Vocht), Triple Living (Jeff Cavens) et Whitewood (Frederik van der Planken). Aucune n’a voulu s’engager au-delà du montant mis sur la table par Immobel, jugeant l’investissement trop risqué vu la conjoncture et le cadre réglementaire régional actuel trop flou en matière d’octroi de permis (PAD Loi en négociation).