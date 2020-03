Immobel augmente son bénéfice net de plus de 80%

Trois questions à Marnix Galle

1. Depuis le départ d’Alexander Hodac, vous êtes au four et au moulin, à la fois Président du CA et CEO. C’est une situation tenable longtemps?

J’ai posé la question au Conseil d’administration à plusieurs reprises. Il est aujourd’hui composé de personnes qui ne s’en laissent pas compter, à parité parfaite hommes/femmes. Et la réponse est que le boulot est fait. Et comme vous avez pu le voir, pas trop mal. Mais je n’ai aucun problème à me focaliser sur la fonction de CEO si le CA le demande.

2. Vous avez actuellement trois gros projets recalés ou ajournés à Bruxelles. Cela peut-il poser un problème dans les bilans futurs si cette situation perdure?

Primo, nous sommes très prudents dans nos prévisions de réalisation. Secundo, nous avons pour l’instant 75 projets en cours, un peu partout en Europe. Donc, si certains sont ralentis, nous avons maintenant la masse critique suffisante pour toujours avoir ailleurs du pain sur la planche. Ce n’était pas le cas auparavant. Nous constatons d’ailleurs que, partout en Europe, les villes se repeuplent et doivent se densifier. Mais partout, les réactions Nimby sont de mise et ralentissent cette densification. C’est paradoxal, mais il faut en prendre son parti, tout comme le font les responsables politiques, d’ailleurs.

3. La crise du Covid-19 s’invite-t-elle aujourd’hui à l’ordre du jour du CA quand on valide les résultats annuels?

En interne, rien à déclarer pour l’instant. Et de manière plus large, on peut prévoir que les taux vont encore descendre, que les investisseurs pourraient davantage encore se replier sur des valeurs refuge comme l’immobilier.