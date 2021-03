Immobel limite les dégâts et maintient son dividende

Avec un chiffre d’affaires bloqué à 375 millions d'euros, un ebitda de 53 millions et une part de bénéfice du groupe net tirée à 3,58 euros par action, Immobel affiche des résultats annuels plus qu’honorables.

Durant le premier semestre, Immobel a été, comme ses consœurs, solidement affectée par un ralentissement dû au confinement, de l’ordre de -10% sur ses objectifs de vente . "Mais heureusement, le second semestre a montré une reprise des ventes et des procédures de permis", tempère directement Marnix Galle, le président exécutif du groupe.

Au terme d'un second semestre rassurant, Immobel a même décidé d’accroître son dividende de 4%, pour le porter à 2,77 euros par action.

C'est la valeur commerciale à terme du pipeline de permis dont Immobel peut se targuer pour catalyser sa croissance future. Cela concerne 4.500 appartements et maisons programmés un peu partout en Europe.

Ce qui rassure surtout le patron, principal actionnaire du groupe, c’est que l'immobilier résidentiel continue à afficher une forte demande sur tous les grands marchés, principalement en raison de la pénurie d'offre qui se confirme. Et le premier catalyseur pour une croissance solide dès 2022 sera, pour sa société, son pipeline de permis de plus de 1,4 milliard d’euros en valeur commerciale de projets principalement résidentiels (4.500 appartements et maisons en projets).