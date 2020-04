Immobel maintient le cap et finalise une grosse opération rue Belliard

Malgré la crise économique liée à la pandémie actuelle, Immobel assure occuper une position avantageuse grâce à un solide portefeuille de projets répartis sur des sites européens stratégiques. La société immobilière cotée dit avoir pris des mesures proactives pour poursuivre sa stratégie de croissance. Elle le confirme notamment en signant un accord stratégique avec ING et en versant un dividende 2019 confirmé à 2,66 euros par action.

Le vieil immeuble de bureaux obsolète situé à l'angle des rues Belliard et du Commerce, en plein quartier européen, sera reconstruit d'ici deux ans et entièrement occupé par ING.

Plusieurs experts l'affirment: l’avenir appartiendra aux entrepreneurs qui sauront rebondir rapidement, avant même la fin de l’orage. Immobel a beau être la plus ancienne société belge cotée en Bourse, elle assure rester réactive par gros temps. "Compte tenu de notre bonne santé financière, nous sommes bien placés pour tirer parti des opportunités de croissance sur un marché fragmenté , caractérisé par une pression accrue de la concurrence. À la fin du mois dernier, nous avions ainsi déjà engrangé pour 340 millions d’euros (valeur de développement) de nouveaux projets", n’hésite pas à préciser Marnix Galle, le président exécutif de la société de promotion immobilière, lui-même parmi les premiers patrons belges à avoir été touchés personnellement par le Covid-19.

"Sous contrôle jusque 2022"

Aujourd'hui en pleine forme, le patron assure que sa société bénéficie de bonnes liquidités qui lui permettront d’honorer ses obligations financières jusqu’à fin 2021 et de poursuivre sa stratégie de croissance. "Compte tenu de la crise actuelle, nous avons également revu nos coûts fixes, qui pourraient être réduits jusqu’à 30% si nécessaire ", ajoute-t-il, quelques heures avant de rencontrer les principaux analystes financiers du pays.

Fin 2019, le portefeuille maison alignait déjà des projets pour environ 4,5 milliards de valeur brute de développement, dont 75% d’actifs immobiliers résidentiels dans des métropoles européennes comme Paris ou Francfort, ce qui garantit à la société une résistance aux chocs externes. Ainsi, même si la pandémie actuelle et les mesures de confinement quasi généralisées ont eu un impact significatif sur l’activité et ont causé un retard dans les ventes de biens résidentiels, Immobel avait conclu dès la fin mars 65% de ses ventes planifiées pour 2020. Et elle assure être en bonne voie pour obtenir les permis attendus pour ses nouveaux projets.