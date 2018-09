Immobel met un pied de platine sur le marché espagnol côtier

Immobel et Fort Partners (US) ont créé une co-entreprise (joint-venture) dans le but de développer un nouveau resort hôtelier pour Four Seasons (US) à Marbella, la région la plus chère de la Costa del Sol sur le marché immobilier et touristique. Basé aux États-Unis, Fort Partners est un des développeurs de référence de la chaîne hôtelière. Il a porté pour elle récemment les hôtels et resorts du Surf Club de Miami Beach, de Palm Beach et de Fort Lauderdale. "Suite aux différents articles publiés ce week-end dans la presse espagnole, nous confirmons être en pourparlers exclusifs avec Four Seasons. Ce projet cadre dans notre stratégie d’étendre nos activités internationales à travers différentes classes d’actifs", se contente de commenter pour l'instant Alexander Hodac, le CEO d'Immobel, un peu pris de court par la presse espagnole. Celle-ci a lâché l'info ce week-end.