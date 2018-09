Immobel mise sur le résidentiel et ajoute la France à son futur terrain de chasse

La plus ancienne société belge de promotion immobilière cotée a publié ce mercredi ses résultats semestriels. Dans la colonne des plus, on pointera des revenus opérationnels à mi-exercice en hausse de 77%, qui frôlent les 100 millions d’euros et un résultat net part du Groupe atteignant 15 millions, en hausse de 183%. En cause: des ventes résidentielles en forte hausse. "Cette tendance devrait se poursuivre dans les mois qui viennent et se renforcer par la vente à un fonds d’investissement asiatique du Cedet (23.000 m²), un immeuble de bureaux développé et commercialisé à Varsovie (voir visuel, NDLR). En outre, nous avons déjà dépassé de 30% notre objectif d'acquisition annuel en ajoutant à notre portefeuille plus de 130.000 m² de projets (principalement résidentiels) en Belgique", assure Alexander Hodac, le CEO d’Immobel.