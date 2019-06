Immobel revient en force au Luxembourg

En 2018, Immobel a multiplié les acquisitions avec quatre nouveaux projets, alignant 52.000 m² de constructions neuves hors sol à Luxembourg-ville et dans sa périphérie proche.

Depuis deux ans, Immobel Luxembourg travaille discrètement à son redéploiement. Et la commercialisation est optimale: tous les projets phasés en cours – Infinity, Livingstone et Fussbann - sont quasi commercialisés à 100% . Malgré la rareté des terrains encore accessibles au Luxembourg, la société belge de promotion immobilière y développe aujourd’hui une surface totale de 130.000 m² de projets principalement résidentiels.

1. Nouvelle vie pour la rue de Hollerich

Le projet prévoit la création d’une centaine de logements, de bureaux et de commerces sur près de 10.000 m².

La filiale luxembourgeoise d’Immobel a acquis des terrains à hauteur des n° 81-83 de la rue de Hollerich pour y développer un nouvel îlot résidentiel. Le projet prévoit la création d’une centaine de logements, de bureaux et de commerces sur près de 10.000 m². Situé à proximité immédiate de la gare et du parc de Cessange, ce programme s’inscrit dans un PAP (Plan d’aménagement particulier) de plus de 1,7 hectare au cœur d’un quartier en pleine mutation.