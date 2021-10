Immobel sollicite les investisseurs pour des obligations vertes

Immobel compte lever entre 75 millions et 125 millions d'euros sous la forme d'obligations vertes. La souscription début ce jeudi.

Les obligations seront proposées aux investisseurs particuliers et seront ensuite cotées sur Euronext Bruxelles. Le produit net de cette opération sera utilisé par le promoteur immobilier pour le financement ou le refinancement exclusivement, en tout ou partie, des actifs, projets et activités qui contribuent à sa stratégie ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).