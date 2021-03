Immobilier: les jeunes acheteurs évaluent plutôt mal les frais supplémentaires

50% des jeunes candidats à un achat immobilier ne savent pas quels sont les coûts s'ajoutant au prix du bien. Que faut-il compter en plus? On fait le point.

Les jeunes Belges désireux d'acheter leur propre logement ont du mal à estimer le coût financier total de leur achat, selon une enquête menée par Axa Banque auprès de 1.000 personnes âgées de 22 à 35 ans.

Outre le prix d'achat d'une maison, l'acquéreur doit s'acquitter d'un certain nombre de coûts supplémentaires, mais la moitié des jeunes propriétaires interrogés (50%) disent qu'ils n'avaient pas une idée claire de tous ces coûts. Ils oublient le plus souvent l'assurance incendie, les frais de dossier à la banque, l'assurance solde restant dû, les droits d'enregistrement et les frais de notaire.

Compter entre 10 et 20% du prix d'achat

Le montant total des coûts lors de l'achat d'une habitation existante se situe entre 10 et 20% du prix d'achat, avec des différences selon la région, la taille du bien, etc. À Bruxelles et en Wallonie, il faut compter sur au moins 15% du prix d'achat, selon Axa Banque.

Il ressort également de cette enquête que seul un jeune acheteur sur trois parvient à estimer correctement le coût total. Un peu plus d'un tiers (35%) des jeunes acheteurs pensent, à juste titre, que les frais oscillent entre 10 et 20% du prix d'achat. Environ un quart (27%) pensent que ce coût se situe entre 5 et 10%. Une minorité estime que le coût est inférieur (4%) ou supérieur (13%). Les autres jeunes propriétaires (21%) disent ne pas pouvoir donner d'estimation.

