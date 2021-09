Immoweb étend ses produits financiers

"Les contrats pour notre assurance habitation pour locataires affichent une augmentation de 125% sur un an", explique Ronak Ahmadloo, head of Immoweb financial services. Sur la base de ce constat, et du nombre de simulations pour un prêt hypothécaire – 500.000 enregistrées sur un an - , Immoweb a décidé de lancer son assurance habitation destinée aux propriétaires. "Il n’est pas nécessaire pour autant de contracter un prêt via Immoweb, cela ne fera pas non plus baisser votre taux si vous la prenez en complément du crédit hypothécaire. Les deux produits ne sont pas liés", détaille Ronak Ahmadloo.